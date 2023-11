Altare, scarpe rosse in piazza contro la violenza sulle donne (FOTO)

Un momento di riflessione e profonda presa di coscienza per tutti. Ieri mattina, la comunità di Altare è scesa in piazza per dire no alla violenza sulle donne.

La manifestazione, promossa dalle associazioni altaresi, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile, si è tenuta in piazza Monsignor Bertolotti. I partecipanti hanno aderito portando con sé un simbolo tangibile: paia di scarpe rosse, ognuna portatrice di una storia e di un'identità.

Queste calzature sono state disposte con cura sulla piazza, come un memoriale vivente, un tributo alle donne vittime di violenza. La scelta di collocarle attorno alla panchina rossa, inaugurata nel 2018, ha conferito un legame visivo potente e simbolico, unendo il passato e il presente in un grido unitario per un futuro migliore.