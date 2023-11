Inaugurata ad Albenga la nuova sede di Fratelli d’Italia (FOTO e VIDEO)

Una folla di persone, tra cittadini e politici di centrodestra, ieri (25 novembre) ha partecipato all’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia ad Albenga, in vico piazza San Francesco 13, nel cuore del centro storico della Città delle Torri. Erano presenti sindaci, assessori, segretari provinciali di partito, il coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Claudio Cavallo, il consigliere regionale e candidato alle europee Stefano Balleari e il senatore Gianni Berrino. A fare gli onori di casa il capogruppo di FdI ad Albenga Roberto Tomatis, il neoeletto segretario cittadino Alberto Delfino e il presidente Roberto Crosetto.

“Fratelli d’Italia ad Albenga ha molti iscritti, un successo decisamente importante e l’apertura di questa sede è il coronamento dei risultati raggiunti, soprattutto a sei mesi dalle elezioni – afferma Alberto Delfino -. Insieme al nostro presidente Roberto Crosetto e grazie al nostro consigliere comunale Roberto Tomatis siamo riusciti ad aprire in poco tempo questa sede”.

“Pensiamo sia fondamentale avere una sede di riferimento dove le persone possano parlare, esprimere le proprie idee e incontrarsi, come è giusto che sia per un dibattito politico – prosegue Delfino -. L’iniziativa ha avuto successo, oggi infatti molte persone sono qui per festeggiare con noi, c’è molto entusiasmo”.

“La sede è a disposizione per i cittadini di Albenga, ma anche per il nostro entroterra. Stiamo infatti lavorando anche per gli altri 11 comuni che andranno alle elezioni nel 2024”, conclude Delfino.

“L’inaugurazione di una sede di partito è sempre un momento di festa, vuol dire che la comunità ha trovato un posto dove incontrarsi per sviluppare le proprie idee e spargere il nostro verbo in una città importante come Albenga, che presto andrà anche alle elezioni – afferma il senatore Gianni Berrino -. Questa inaugurazione precede di pochi giorni il congresso provinciale, un altro momento importante per Fratelli d’Italia, perché non è frequente che i partiti organizzino dei congressi. Sarà un’opportunità importante per tutti i tesserati di esprimersi sulla linea politica e sulle persone che li dovranno rappresentare. Fratelli d’Italia è un partito in grande salute e in continua crescita, con una grande premier che detta la linea politica del partito, oltre a guidare il nostro Paese”.

In merito alle prossime elezioni e su un possibile primo cittadino Fratelli d’Italia, Berrino si limita a dire: “Noi puntiamo alla vittoria del centrodestra ad Albenga, città che da troppi anni è guidata dal centrosinistra. Il nostro principale obiettivo è portare il centrodestra, con dentro Fratelli d’Italia, a guidare Albenga”.