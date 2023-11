Riduzione guardia medica in Alta Val Bormida, il comune di Calizzano alza la voce: "Servizio cruciale per il territorio"

Grande preoccupazione in Alta Val Bormida per il depotenziamento della guardia medica. L'allarme è stato lanciato dal sindaco Pierangelo Olivieri e dall'assessore alla Sanità Annalisa Biano: "Purtroppo, la guardia medica, che ha sempre visto la presenza di un medico di turno presso la struttura del Distretto situata a Calizzano, sta subendo una grave riduzione".

"Il direttore del Distretto Socio Sanitario, il dottor Luca Corti, ha indicato che nonostante gli sforzi compiuti dall'Asl 2, inclusi vari concorsi indetti, persiste una carenza di medici disponibili per svolgere tali attività e coprire i relativi turni".

L'amministrazione comunale di Calizzano, insieme a quelle confinanti, ha sollecitato ripetutamente interventi e maggiore attenzione al territorio, considerando sia l'assistenza di emergenza che quella generica e specialistica: "La distanza dai presidi ospedalieri, dai pronto soccorso e primo intervento, rende ancora più cruciale questa situazione di carenza".

"La segnalazione ripetuta della mancata risposta telefonica al centralino del servizio ha portato alla richiesta di un suo potenziamento. Dopo molte richieste avanzate, sono stati tenuti diversi incontri con la Direzione dell'Asl 2 per affrontare questa criticità".

"Consapevoli della complessità della situazione, non ci arrendiamo. Continueremo a richiedere interventi e miglioramenti, ritenendo fondamentale che il nostro territorio e la nostra comunità ricevano la giusta attenzione per garantire servizi di assistenza medica di qualità, sia in situazioni di emergenza che in quelle ordinarie, compresi quelli specialistici. Ringraziano coloro che hanno contribuito e intendono contribuire a migliorare questa situazione critica", concludono Olivieri e Biano.

Per favorire la segnalazione formale di problematiche, difficoltà e disservizi, è stato istituito un modulo presso la farmacia San Tommaso di Calizzano e la San Nicolò di Bardineto, offrendo un canale diretto accessibile a tutti.