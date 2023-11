Finale, accordo trovato: pronto a tornare il Luna Park. I giostrai: "Grazie finalesi per il vostro sostegno"

La data attesa è quella di sabato 2 dicembre. Sarà allora che aprirà ufficialmente i battenti, per l'edizione 2024, il Luna Park delle festività natalizie che, come ogni anno da decenni, accenderà le sue luci sul lungomare di Finale Ligure. Anche se con una dislocazione leggermente differente rispetto alla consuetudine.

La trattativa avviata nelle scorse settimane tra la Giunta Frascherelli e gli esercenti delle attrazioni viaggianti, dopo il sit-in di protesta di questi ultimi davanti al palazzo municipale di via Pertica (leggi QUI), ha infatti raggiunto la sua positiva conclusione dopo le prime iniziali schermaglie.

Da un lato l'Amministrazione comunale che, con una delibera dello scorso gennaio, prevedeva come gli spazi occupati dalle giostre fossero indisponibili nel mese di novembre e dicembre di quest'anno; dall'altro i giostrai che non si sono rassegnati a questa decisione che, a conti fatti, avrebbe privato una trentina di famiglie del lavoro in uno dei periodi per loro clou dell'anno e in una location, quella finalese, con la quale, oltre a una questione economica, si è negli anni creato una sorta di rapporto quasi familiare.

Proprio la rinuncia di questi ultimi al secondo ricorso al Tar presentato contro la decisione del sindaco Frascherelli e della sua squadra di governo cittadino, dopo che un primo tentativo di adire le vie legali per contrastare il nuovo regolamento comunale sulla destinazione di spazi e tempi alle attrazioni degli spettacoli viaggianti aveva già visto un parere dei giudici favorevole alle decisioni amministrative, è stato l'ultimo passaggio verso il via libera al ritorno del Luna Park.

Di fatto i giudici avevano sottolineato come il potere decisionale della Giunta fosse legittimo e come non fosse fondato un reclamo sostenuto dal "danno grave e irreparabile", essendo stata la decisione comunicata già diversi mesi addietro. A questo però si è sovrapposto l'aspetto umano, come ricorda il sindaco Frascherelli: "Il ricorso non si era concluso ma il tribunale amministrativo si era già espresso in via cautelativa. A distanza di mesi gli esercenti hanno poi lamentato il fatto di non aver trovato una località alternativa e difficoltà affinché i figli possano trovare un luogo dove andare a scuola. In conseguenza di questo, e anche perché in questo senso vi era una sensibilità condivisa dalla maggioranza, si è deciso di trovare un accordo che prevederà possano venire in luoghi diversi dagli anni scorsi conciliando la loro presenza con ciò che avevamo deciso di fare sul lungomare".

In questi giorni si metteranno quindi a punto le aree, dalla giornata del 30 novembre comincerà il montaggio delle attrazioni e, dal fine settimana del 2/3 dicembre, le giostre saranno operative in piazzale Vuillermin e nel tratto di passeggiata dal Monumento ai Marinai fino a piazzale Mamberto. Dopodiché, visto il trasloco di diverse attrazioni verso Savona per Santa Lucia, sarà liberato nuovamente il parcheggio nei pressi della caserma della Finanza e alcune giostre si sposteranno, dal 14 dicembre sino al 10 gennaio, in piazza Oberdan e nel parcheggio di Finalpia nei pressi della rotonda di Punta Est. Le giostre sul lungomare resteranno invece stabili.

Di questa soluzione sono stati soddisfatti gli esercenti, che non hanno scordato il supporto avuto in queste settimane specialmente da parte di tantissimi finalesi: "Ci sono state problematiche che hanno rischiato di compromettere lo svolgimento della manifestazione - ha scritto Roberto Claudi, uno dei rappresentanti degli operatori delle giostre - Per 27 famiglie è stata ripristinata la possibilità di poter lavorare, ma per tutti i bimbi torna il momento di poter ridere e urlare al Luna Park. Questo non sarebbe stato possibile senza la solidarietà dei cittadini finalesi: ho quasi 50 anni e vi posso assicurare che in vita mia non ho mai visto in nessuna città così tanta dimostrazione di affetto e comprensione per le problematiche di un Luna Park come è successo quest'anno a Finale".

"Non posso che ringraziare dal profondo del mio cuore ogni singolo finalese che scrivendo sui social o addirittura fermandomi per strada hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alle nostre famiglie. Grazie finalesi, grazie splendida Finale" ha concluso Claudi.