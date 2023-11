OSA: "Noi ai fuochi d'artificio, si alle 'fontane luminose'"

Sabato scorso si è tenuto uno spettacolo di 'fontane luminose' in piazza Sisto IV a Savona: "Un'alternativa ai fuochi artificiali che disturbano anziani, malati e animali". L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) si congratula con gli ideatori, organizzatori e finanziatori della festa, che ha visto la partecipazione di tante persone, stupefatte ed entusiaste dell’iniziativa, anche per le musiche piacevoli e non eccessivamente rumorose che hanno accompagnato innocue esplosioni di luci colorate.

OSA si augura che Savona prosegua, per le feste di Natale e Capodanno con spettacoli analoghi: "Diversi comuni italiani hanno da tempo scelto moderni sistemi, alternativi alla polvere da sparo (pericolosa per lavoratori ed operatori), meno invasivi e comunque piacevoli, come stormi di droni luminosi, adornati da led multifunzione, manovrati da computer a terra, o laser multicolori o, appunto, fontane luminose".