Albenga, dal 5 dicembre al 6 gennaio una nuova mostra di modellismo ferroviario per il DLF

Il DLF Albenga "Gruppo Modellismo", in collaborazione con il Comune di Albenga, annuncia la sua nuova mostra di modellismo ferroviario, che si terrà dal 5 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 presso il locale messo gentilmente a disposizione da Kammi Calzature in via Ernesto Rolandi Ricci 4 (angolo via E. D'Aste) ad Albenga.

L'inaugurazione ufficiale si terrà l'8 dicembre alle ore 11:30, offrendo agli appassionati e al pubblico in generale l'opportunità di immergersi nell'affascinante mondo dei plastici ferroviari in scala H0 e N. L'esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 16:00 alle 19:00.

Il DLF Albenga metterà anche a disposizione due tracciati dedicati per coloro che desiderano portare i propri convogli, sia digitali che analogici. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero riportato sul sito Facebook "Modellismo Albenga".

L'ingresso alla mostra è ad offerta libera, e le generose donazioni verranno devolute alle associazioni Aism, Adso, Prendiamoci per mano - Aps Progetto Parkinson, Ant "Franco Pannuti".