Alla scoperta dei funghi con il micologo Nicolò Oppicelli: il 2 dicembre una lezione gratuita a Dego

Sabato 2 dicembre, Dego accoglierà il rinomato micologo e giornalista Nicolò Oppicelli per un'entusiasmante lezione sul "mondo dei funghi". L'evento gratuito si svolgerà alle ore 10 nel salone della pro loco, situato in piazza Emilio Botta.

Il vice sindaco Corrado Ghione ha spiegato l'importanza di questa iniziativa, affermando: "Abbiamo pensato di invitarlo perché i boschi di Dego sono ricchi non solo di porcini, ma di una vasta varietà di funghi commestibili. Riteniamo fondamentale che sia la comunità locale, che gli interessati provenienti da altre località imparino a riconoscere e utilizzare in modo consapevole questa ricchezza naturale. Oltre alla presenza di questo ospite d'eccezione, la giornata sarà dedicata al Natale, con attività sia per grandi che per piccini".

Nicolò Oppicelli, nato a Genova l'11 marzo 1987, giornalista poliglotta, è un micologo professionista iscritto al registro nazionale. La sua passione per la natura, lo studio del mondo dei funghi e la gastronomia lo hanno portato a dirigere importanti testate come Passione Funghi & Tartufi e AMB Bresadola Funghi e Dintorni. È inoltre responsabile della mostra Nazionale del Fungo di Ceva e della mostra micologica presso la fiera Nazionale del Fungo di Albareto. Autore di numerosi volumi e manuali sulla micologia, collabora con quotidiani a livello nazionale. Fra le sue passioni, oltre allo studio dei funghi, la montagna, lo sci, l'escursionismo e la cucina.

L'evento non solo sarà un'occasione per imparare dagli insegnamenti e dalla vasta esperienza di Oppicelli nel campo dei funghi, ma sarà anche un momento per condividere la magia del periodo natalizio per tutta la famiglia.