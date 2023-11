Incontro pubblico sull'ex Savam, Grisolia (Altare Con Noi, Insieme): "Informati solo a giochi fatti, forse la Scotti nutre ambizioni personali"

"All'incontro sulla questione ex Savam presso il cinema Roma era presente il nostro consigliere comunale Carlo Pansera. Non c'è stata nessuna contrapposizione alla tematica, da noi sempre portata avanti in tutte le sedi, ma ciò che ha destato perplessità sono stati i modi e i tempi di come si è svolta".

La precisazione arriva dal capogruppo di "Altare Con Noi, Insieme", che prosegue: "Abbiamo firmato e condiviso più volte con la consigliera Scotti tematiche inerenti alla chiusura della strada e non solo. Questa volta invece siamo stati avvisati prima da Facebook sul sopralluogo del consigliere regionale Ferruccio Sansa e poi su WhatsApp, qualche minuto prima dell'uscita di un banner sull'evento", attacca Grisolia.

"Per quanto ci riguarda abbiamo presentato poco meno di due anni fa un programma amministrativo di buonsenso e cercheremo di proporlo nella sede del Consiglio comunale, cercando di fare il più possibile per il paese. Sollecitiamo il sindaco Roberto Briano nel dare risposte certe, perché ad oggi, le affermazioni fatte nel Consiglio comunale straordinario sono state disattese".

"Per quanto riguarda sulle voci di possibili liste diverse nel 2027 non ci esprimiamo, ma precisiamo che abbiamo contattato, quasi un anno fa, la consigliera Scotti, dopo la sua uscita dalla maggioranza, per creare un gruppo di minoranza unico. Questa proposta però, è stata declinata, forse per ambizioni personali"

"Ricordo a tutti che la nostra è una lista civica e non di partito", conclude Grisolia, sottolineando la volontà del gruppo di collaborare con tutti i membri del Consiglio comunale per le problematiche e lo sviluppo del paese.