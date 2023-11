Attualità |

Rigassificatore, non si ferma la protesta: spazio alla "camminata scanzonata" da Vado a Quiliano

Appuntamento per domenica 3 dicembre alle 10 dal pontile Tirreno Power con l'arrivo in località Gagliardi

"Una camminata scanzonata" contro il rigassificatore dal mare alla località Gagliardi a Valleggia lungo il percorso del gasdotto. Si svolgerà domenica 3 dicembre alle ore 10.00 la protesta contro la progettazione per il posizionamento nel 2026 della nave rigassificatrice Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado e 2.9 km da Savona e della rete delle tubazioni a Quiliano, Altare, Carcare e Cairo, organizzata dal Comitato Vivere Vado. Il ritrovo sarà alle ore 9.30 dal pontile di Tirreno Power con partenza alle ore 10.00 e arrivo alle 12.30 nella località quilianese nella quale secondo il progetto dovrebbe essere posizionato l'impianto Pde. Alle 13.00 nel parco di San Pietro in Carpignano spazio alla polenta e vin brulè (consigliato portare tazza, piatto e cucchiaio). Verranno effettuate "soste durante il percorso per sbeffeggiare l'arroganza del potere". "Riprendiamoci il nostro territorio con ironia ed allegria con l'occasione verrà reiventata la toponomastica lungo il percorso, partecipa e diffondi" dicono da Vivere Vado.

Luciano Parodi

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.