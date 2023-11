“I conti tornano”: “Insieme per Carcare” rispedisce al mittente le accuse di cattiva gestione riguardo la precedente Amministrazione

“Chi vale non ha bisogno di offuscare gli altri per brillare. A quanto pare, il sindaco Mirri era convinto fosse così, ma i conti sono tornati, malgrado la ‘propaganda politica truffaldina’ che da sei mesi a questa parte sta portando avanti insieme alla sua giunta”.

Il gruppo di opposizione “Insieme per Carcare”, dopo la commissione bilancio che si è svolta ieri in vista del Consiglio comunale, intende rispedire al mittente, una volta per tutte, le accuse sulla cattiva gestione dell’ente attribuita alla passata amministrazione di cui lui faceva parte in veste di primo cittadino.

“Dallo scorso maggio sui giornali e nelle assemblee pubbliche si è assistito ad una caccia alle streghe per giustificare il disavanzo finanziario del Comune – continuano -. Da ultimo passo, è stata sbandierata una tirata di orecchie della Corte dei Conti, che ha imposto all’ente di ripianare il disavanzo intero entro fine anno. Attenzione, la Corte dei Conti ha solo chiesto di inserire la rata prevista per il 2024 nel 2023 (197 mila euro). Quindi entrambe le due rate coperte entro la fine dell’anno con le entrate dei recuperi crediti avviati negli anni precedenti. Peccato che in quella sede, sia la parte politica che quella tecnica abbia omesso l’entrata cospicua derivante dal recupero crediti da noi attivato che ha prodotto buoni risultati nonostante le critiche. Ed ecco che, magicamente, proprio nella commissione di ieri, sono spuntati i denari necessari per riordinare i conti come per magia. Come se fosse possibile in venti giorni trovare qualche centinaio di migliaia di euro in qualche cassetto o semplicemente dai risparmi di sei mesi”.

“È ora che i cittadini sappiano che la giunta passata, nonostante la difficile congiuntura economica che preoccupa tutti gli enti locali, non solo il nostro, aveva attivato tutte le iniziative utili alla salute del bilancio, compresa quella di recuperare crediti da chi non aveva versato i tributi – sottolineano -. Una disonesta ‘bugia politica’ raccontata ai carcaresi da questa amministrazione che sta venendo a galla. Un modo poco etico di gestione della cosa pubblica. Siamo dispiaciuti che gli uffici contabili abbiano parzialmente avvallato queste illazioni. Sarà nostra premura approfondire la componente dolosa di questi sviluppi”, concludono dal gruppo di opposizione “Insieme per Carcare”.