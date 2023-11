Riqualificazione passeggiata di levante, Varazze Domani: "Nessuno sa quando partiranno i lavori, ricevuto risposte lacunose dal vicesindaco"

"Ad oggi, e nonostante i proclami, abbiamo capito che nessuno sa quando partiranno i lavori di riqualificazione della passeggiata di levante, il cui progetto è stato definito dall'amministrazione comunale 'il progetto più importante della città, sviluppato in collaborazione con Regione Liguria e in virtù di un cospicuo finanziamento regionale da oltre 5 milioni".



Queste le parole della minoranza di Varazze Domani che nel consiglio comunale varazzino ha presentato un'interpellanza sul tema attendendo delucidazioni dalla maggioranza.



"A seguito della conclusione dell'iter progettuale del primo lotto e l'aggiudicazione dei lavori ad una impresa varazzina con la firma del contratto di appalto, i lavori dovevano iniziare lo scorso ottobre, così come dichiarato a più riprese dall'amministrazione comunale - proseguono dall'opposizione varazzina - Non vedendo operare alcun mezzo e non avendo avuto notizie ufficiali in merito riguardo lo stato delle opere (neppure gli stabilimenti balneari coinvolti sono stati informati), siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di un ricorso riguardo gli incarichi professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza. Da qui la nostra preoccupazione per il protrarsi dei ritardi, che potrebbero creare numerose problematiche all'ente nonché disagi alla zona e agli stabilimenti balneari interessati dall'intervento".