Cambiamenti climatici ed effetti su territorio e produzioni agricole: il "Meteorologo Ignorante" arriva a Finale Ligure

Quasi 60mila followers sulla sua pagina Facebook, ormai per molti una sorta di vero e proprio punto di riferimento in quanto non solo alle previsioni ma anche alle analisi di ciò che succede sopra le nostre teste. E non solo.

Gianfranco Saffioti, in arte "Il Meteorologo Ignorante", sarà protagonista venerdì 1 dicembre a Finale Ligure dove, alle ore 21 presso la Sala Boncardo di piazzale Mamberto, sarà il protagonista principale dell'evento divulgativo organizzato da Condifesa che si occuperà di cambiamenti climatici ed effetti su territorio e produzioni agricole.

Nella serata si parlerà non solo di quali impatti piogge o siccità, che si alternano sempre più diversamente rispetto al passato negli ultimi anni, hanno sulle coltivazioni ma anche di quali possibili o eventuali misure di prevenzione si possano applicare.