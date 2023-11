Casanova Lerrone, "Mercatino di Natale nell'antico frantoio": il 9 dicembre in frazione Marmoreo

9 Dicembre, nel "vecchio frantoio" a Casanova Lerrone, Frazione Marmoreo si terrà, dalle 10, la nuova edizione del "Mercatino di Natale nell'Antico Frantoio", a cura Etra - Marmoreo Comunità Creativa, associazione no profit dedita all'arte e allo sviluppo del territorio e da molti anni attiva con manifestazioni socio-culturali ormai molto note, come la rassegna di arte contemporanea #arteincampagna e i vari mercatini, tra cui appunto quello di Natale.

Nella suggestiva atmosfera del vecchio Frantoio, finemente addobbato con luci e decorazioni a tema, i visitatori potranno trovare numerosi artigiani creativi selezionati, prodotti del territorio e, interessante novità, prodotti e dimostrazioni di discipline olistiche. Non mancheranno calde golosità da assaggiare e attività e sorprese per i più piccoli.

La manifestazione si terrà all'interno del Frantoio quindi, pur sperando in una bella giornata, sarà mantenuta anche in caso di maltempo.

Con l'occasione la Pro Loco di Casanova, presente per informazioni sul territorio locale, presenterà il recente lavoro di recupero dei sentieri, per chi volesse tornare, magari in primavera a passeggiare o pedalare in un paese tutto da scoprire.