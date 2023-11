Albisola dice no al rigassificatore. Presa di posizione dell'amministrazione Garbarini: "Progetto che pone numerose perplessità"

"Non è un no deciso come abbiamo espresso come minoranza, ma per consenso. La loro mozione era molto debole e noi abbiamo proposto degli emendamenti che in parte sono stati accolti - ha proseguito la capogruppo del M5S Stefania Scarone -Abbiamo votato sì alla mozione come responsabilità nei confronti dei cittadini e qualcosa è stato accolto, però chiaramente ritengo che il no che è stato espresso dopo mesi dall'amministrazione Garbarini sia stato tardivo e che sia stato sollecitato dalla grossa sollevazione dei cittadini. Le motivazioni di questa decisione politica non ci sono state, senza le elezioni nel 2024 probabilmente non avrebbe preso questo cambio di rotta".