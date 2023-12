Commissione ad hoc in Regione sull'ex Savam, la maggioranza Briano: "Finalmente il sindaco potrà smentire tutte le insinuazioni"

E' notizia di questi giorni la richiesta di una commissione ad hoc in Regione sull'ex Savam di Altare: "Grazie ai capigruppo del Consiglio regionale che hanno dato la possibilità al sindaco Roberto Briano di intervenire come audito alla seduta della III Commissione di Regione Liguria sulle tematiche riguardanti l'ex Savam", commenta in una nota il gruppo di maggioranza altarese.

"L'incontro, a cui parteciperanno i commissari della Commissione regionale Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, metterà al centro la situazione e darà finalmente la possibilità di smentire tutte le insinuazioni fatte al sindaco, all'amministrazione comunale e al suo operato", concludono dalla maggioranza presieduta dal primo cittadino Briano.