Albenga, inaugurati nuovi mezzi di soccorso e dispositivi donati alla Croce Bianca

Un pomeriggio di festa ad Albenga, in piazza Petrarca, nella sede della Croce Bianca dove, alla presenza del vescovo della Diocesi Albenga-Imperia monsignor Guglielmo Borghetti, autorità, associazioni e cittadini, si è svolta l’inaugurazione di diversi mezzi di soccorso e dispositivi salvavita donati da alcune associazioni locali.

“È una giornata di festa, di speranza e di vicinanza alla nostra gente. Noi siamo nati per voi – ha detto il presidente della Croce Bianca Dino Ardoino, rivolgendosi alla platea – e voi siete sempre vicini a noi come pubblica assistenza, ai nostri dipendenti e ai nostri volontari con tanta generosità. Grazie”.

“Sui mezzi di soccorso ci sono tanti giovani che donano il loro tempo, sottraendolo alla discoteca o ad attività di svago e questo conferma quanto valore ci sia nelle nostre nuove leve. I giovani sono la nostra speranza – ha detto il sindaco Riccardo Tomatis, lasciandosi poi andare a un piccolo sfogo -. In una sanità dove i servizi sono sempre più accentrati negli ospedali, con presidi che chiudono lasciando sguarnito il territorio, tutto è tenuto insieme dalle pubbliche assistenze. Ma loro non possono e non devono sostituirsi alla sanità pubblica”.

Monsignor Borghetti ha poi benedetto mezzi e presidi donati, alla presenza delle madrine che hanno tagliato i rispettivi nastri:

Il Ford Tourneo Courrier donata dai "FRATI MARTINI" in ricordo di Samuele Schillaci, il giovane milite di Ceriale scomparso lo scorso luglio 2024 (leggi QUI).

La Ford Ecosport allestita con il contributo delle associazioni Vecchia Albenga e Tra le Torri, realizzata in ricordo del milite Vincenzo Sinopoli con il contributo de "la Cena in bianco"

Defibrillatore semiautomatico donato dalla Guardia di Finanza di Savona

Defibrillatore semiautomatico donato dai Fieui di Caruggi

Sedia motorizzata donata dalla Confraternita dell'Oratorio di Nostra Signora della Misericordia

Nella stessa occasione la Croce Bianca di Albenga ha donato un'ambulanza, destinata alle missioni in Ucraina, al MASCI della Parrocchia del Sacro Cuore, alla presenza di una delegazione di cittadini di nazionalità ucraina.