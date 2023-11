Comunali Celle 2024, Idea Comune ufficializza il candidato sindaco: è Germano Gadina

Il Comitato Idea Comune a Celle Ligure ha ufficializzato il suo candidato sindaco per le elezioni comunali del 2024.

E' Germano Gadina, 54 anni, imprenditore agricolo con terreni a Celle Ligure, Varazze e Genova Prà.

In vista delle amministrative che si terranno probabilmente nel maggio del 2024 quindi nel comune cellese iniziano a delinearsi gli scenari.

Il sindaco uscente Caterina Mordeglia ha già annunciato a più riprese la sua ricandidatura e oltre a Idea Comune pare che ci sia un'altra lista pronta a presentarsi nelle prossime settimane. Con una quarta che, secondo indiscrezioni, sta lavorando per la composizione.

"La vita è l'arte dell'incontro e un percorso di partecipazione non può fare a meno di questa relazione vis-à-vis che tanto è venuta a mancare in questi tempi e che sola garantisce un dialogo sincero, trasparente e rispettoso. Idea Comune nasce come alternativa ad un modo di fare politica che ci trova distanti e in disaccordo; nasce con l'intenzione di far riavvicinare alla politica, intesa come servizio al cittadino e partecipazione attiva, i cittadini di Celle Ligure - dicono dal comitato - La politica che ci trova in dissenso è quella grottesca in cui vengono meno l’informazione, la comunicazione, la partecipazione e la coerenza; per cambiare questa malsana abitudine bisogna in primo luogo migliorare il livello di informazione, proprio per questo motivo volendo garantire la trasparenza è nostra intenzione condividere con gli abitanti di Celle ogni passaggio di questa nostra campagna elettorale che porterà alle Comunali 2024".

Ieri, mercoledì 22 novembre il comitato che ha sottoscritto la Carta dei Valori di Idea Comune si è riunito per scegliere il suo candidato sindaco.

Gli aventi diritto al voto hanno fatto la loro proposta con votazione segreta e una volta scrutinate le proposte e chiesto alle persone votate chi fosse disponibile a ricoprirne il ruolo di portavoce, hanno votato, sempre in segreto, il candidato sindaco di Idea Comune.

In prima votazione il comitato ha proposto Germano Gadina, Sergio Acquilino, Franco Zunino, Irene Patrone, Angelo Marchese, Alex Raso, Michela Negro, Marcello Manuzza, Martin Zanchetta. In seconda votazione il comitato ha eletto alla quasi totale unanimità, sostenuto anche dagli altri che erano stati votati al primo turno, Germano Gadina.

"Cari concittadini Idea Comune vi aspetta agli incontri che organizzerà per ascoltarvi e trovare insieme soluzioni, per presentarvi il lavoro fatto fino ad ora e incrementarlo con la vostra partecipazione; il contributo di ciascuno di voi è prezioso, a prescindere dal tipo di impegno che si può mettere a disposizione: la propria competenza, la propria esperienza, l'impegno a livello organizzativo, la propria intenzione ad una partecipazione attiva nella lista o la semplice voglia di dare spunti" continuano dal Comitato.

Il candidato sindaco Germano Gadina

Germano, classe 1969, marito di Barbara e papà di Mattia, Davide e Taissia, è un imprenditore agricolo con terreni a Celle Ligure, Varazze e Genova Prà, ma ama definirsi un contadino. Premiato “Giovane imprenditore ligure 2008”, è stato Presidente di Coldiretti Liguria e dell'istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (ente strumentale di Regione Liguria), è stato membro di Giunta nella Camera di Commercio di Genova. Iscritto nell'albo regionale delle fattorie sociali e nell'elenco dei tecnici ed esperti degli olii vergini ed extra vergini, membro del Comitato Organizzatore di 4 edizioni di Euroflora e Consigliere dell'Ente Parco di Portofino.