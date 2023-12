Altare, rinnovata l'area pic-nic in Località Lipiani (FOTO)

"Grazie alla partecipazione al bando GAL Valli Savonesi - Regione Liguria 'Adeguamento della rete escursionistica alle esigenze di percorribilità e fruibilità, interventi per la fruibilità sportiva e ricreativa in zone di particolare interesse, percorsi natura e aree attrezzate per l'osservazione della natura', il Comune di Altare, insieme ad altri comuni valbormidesi, ha ottenuto un finanziamento per il rinnovamento dell'area pic-nic sita in Località Lipiani". A darne notizia è il Comune di Altare attraverso la propria pagina Facebook istituzionale.

"I lavori effettuati consistono - aggiungono dal comune - nell'installazione di 10 tavoli in legno con le proprie panchine e 5 barbecue; nel taglio di alcuni alberi pericolosi; nella piantumazione di 8 nuovi alberi; nella realizzazione di uno steccato della lunghezza di 100 metri atto a delimitare l'area (lato fiume); nell'allestimento di una piccola area contenente i cassonetti per lo smaltimento rifiuti".