Demolizione e ricostruzione del ponte sul Segno: dal 4 dicembre senso unico di marcia in via Caduti per la Libertà

Dalle 10.30 di lunedì 4 dicembre Via Caduti per la Libertà a Vado Ligure diventerà percorribile a senso unico di marcia, da mare verso monti.

Questa la comunicazione del comune vadese sulla modifica della viabilità in vista dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Anas dell'Aurelia sul torrente Segno.

A metà novembre erano scattati i lavori per lo spostamento dei sottoservizi (tubazioni e infastrutture).

Gli operai infatti avevano lavorato con le ruspe all'incrocio con via Cantù con la circolazione, a parte un restringimento, che era rimasta invariata sull'Aurelia.

La demolizione e ricostruzione sarà necessaria per la mitigazione del rischio idraulico, che verrà adeguato alle norme vigenti e la staticità del ponte.

Successivamente scatterà la realizzazione delle "spalle" del nuovo ponte e in quella fase verrà mantenuto un senso unico alternato, salvo lavorazioni temporanee o necessarie, fino ad una chiusura della viabilità nelle ultime settimane, in cui rimarrà percorribile la direttrice che dall’Aurelia svolta verso via Caduti della Libertà permettendo di raggiungere il Ponte Peluffo e nuovamente rientrare sull’Aurelia.

Non appena sarà pronta la nuova struttura, procederanno alla demolizione e il posizionamento del nuovo ponte. In quella fase di chiusura del traffico, verrà mantenuta la direttrice dall’Aurelia che svolta verso via Caduti della Libertà, permettendo di raggiungere il ponte Peluffo potendo nuovamente rientrare sull’Aurelia, attuando modifiche del traffico temporanee tali da consentire il trasporto pubblico locale e la viabilità costiera.

L’assetto definitivo, alla fine dei lavori, aveva infatti previsto il doppio senso di marcia sulla Via Aurelia ed il senso unico di percorrenza da Via Aurelia a Via Caduti della libertà.

I bus 6/ della TPL Linea, nella corsa in direzione mare, saranno deviati lungo il percorso alternativo individuato attraverso il ponte di Via Montegrappa, Via Trieste (lato monti), viabilità retroportuale provvisoria (sostituita a breve dalla "nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16" - Progetto 708 Autorita Portuale), Via Trieste (lato mare), intersezione a rotatoria Via Trieste/Via Aurelia, per rientrare sul percorso originario della Via Aurelia.