Maltempo oggi e poi freddo nel weekend, possibile neve a bassa quota lunedì

Fase perturbata che culminerà oggi con piogge anche ad alta quota un po' ovunque. Poi da domenica irruzione di aria fredda con temperature sotto media, lunedì un modesto passaggio perturbato potrebbe portare la prima neve in pianura, in particolare su basso Piemonte.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 1 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge anche a quote piuttosto elevate su Alpi sin dal mattino causa aria più calda meridionale. Piogge che si estenderanno a tutto il Nord Ovest a partire dal tardo pomeriggio da nord-ovest andando verso sud-est. Piogge intense ancora su levante ligure che insistono già da ieri e dureranno fino a domani mattina.

Temperature massime oggi non oltre i 4-5°C su pianure, mentre sulle coste grazie al vento più caldo si potrà arrivare fino 15/16°C sul levante. Venti assenti o deboli su pianure e Liguria centro-occidentale, sudoccidentali su levante ligure con qualche raffica più forte in serata.

Sabato 2 dicembre

Al mattino ancora molto nuvoloso o coperto, con piogge in esaurimento presenti soprattutto su astigiano, alessandrino e levante ligure come scritto in precedenza. Miglioramento graduale a partire da nordovest in giornata.

Temperature minime diffusamente sui 2/3°C su pianure, fino 6/8°C su coste. Massime in rialzo su Piemonte con valori fino 9/10°C su pianure centro-occidentali. Dalla sera netto calo a partire dalle Alpi. Venti di Foehn molto forti sulle Alpi a partire dalla nottata e in diminuzione di intensità in serata, qualche raffica raggiungerà le pianure nel pomeriggio. Dalla sera forti venti settentrionali anche sulla Liguria centrale.

Domenica 3 dicembre

Bel tempo per tutto il giorno, ma aria piuttosto fredda in arrivo dal nord Europa durante la nottata porterà brinate e gelate diffuse sulle pianure, anche lunedì mattina. Le massime non andranno oltre i 4/5°C anche con sole pieno.

Venti assenti o deboli settentrionali su Liguria in attenuazione.

Da lunedì 4 dicembre

Inizialmente tempo stabile, ma col passare delle ore il cielo andrà coprendosi ovunque con precipitazioni che inizieranno dal pomeriggio a partire da ovest e risulteranno nevose fino a bassa quota anche sulle pianure. Da martedì periodo più stabile e con temperature in rialzo.

