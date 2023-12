Natale 2023, gioielleria Gocce Oro a Vado: design unico e ricercatezza per regali indimenticabili

Manca poco a Natale, si scaldano i cuori e si accende il desiderio di fare festa insieme ai nostri affetti più cari, con regali capaci di lasciare il segno: Gocce Oro a Vado Ligure è la gioielleria ideale per affiancarti nella ricerca di un indimenticabile dono prezioso.

Artigianalità, ricercatezza, gusto per il bello e dettagli di lusso: la gioielleria Gocce Oro propone creazioni uniche dal design originale prodotte nel distretto orafo più famoso al mondo, quello di Valenza. Situata in una dimora storica a Vado Ligure, è un punto d’incontro per persone che amano il “Made in Italy”.

Graziano e Giulia, i titolari della gioielleria vadese, oltre a curare il rapporto con i clienti e la vendita, si occupano del design degli splendidi gioielli artigianali made in Italy: “Sono orafo dal 1996, ho lavorato in una grande azienda di gioielleria italiana – racconta Graziano -. Io e mia moglie disegniamo i gioielli, scegliamo le pietre e ne definiamo tutti i dettagli. Successivamente portiamo i nostri progetti dai nostri orafi a Valenza che li realizzano fedelmente, creando oggetti preziosi unici”.

Tra le meravigliose novità firmate Gocce Oro, sia per l’uomo che per la donna, opere di altissima esclusività, ma anche gioielli realizzati in acciaio o argento e oro 9 carati, o solo in argento, anche in abbinamento a pietre preziose, come diamanti, zaffiri, smeraldi e molte altre.

I gioielli disegnati da Graziano e Giulia sono creazioni che rispettano altissimi standard qualitativi, prodotti dagli orafi che sono parte del cuore pulsante dell’arte artigiana dell’alta gioielleria di Valenza.

Oltre alle creazioni di design unico, nella gioielleria Gocce Oro, che predilige partner di alto artigianato, è possibile trovare una vasta gamma di orologi Lorenz, brand storico milanese che dal 1934 unisce in un solo prodotto il ricercato stile italiano e la maestria tecnica svizzera. In negozio, sono disponibili magnifici pezzi sia per la donna, tra cui anche modelli particolarmente importanti con diamanti, che per l’uomo, tra cui anche una collezione di orologi subacquei, come ad esempio l’automatico da 1.000 metri di impermeabilità.

La gioielleria Gocce Oro, oltre allo show room, dispone anche del laboratorio in sede e di una sala dedicata al cliente. “Ci teniamo molto a dare la giusta privacy al cliente che decide di acquistare i gioielli da noi; infatti, abbiamo deciso di creare uno spazio apposito, dove ci si possa prendere tutto il tempo di ammirare, valutare e scegliere”.

Grande scelta, quindi, da Gocce Oro: con oltre 5.000 articoli preziosi, dal gioiello in acciaio di tendenza alla gioielleria di alta gamma dal design unico e originale, potrete regalare un meraviglioso Natale a chi vi sta più a cuore.

Gocce Oro si trova in una splendida dimora storica a Vado Ligure, in via Garibaldi 19/21. Telefono 019 881190