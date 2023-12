Savona, nuove telecamere in arrivo. C'è il parere positivo della Prefettura

Nuove telecamere che saranno installate vicino al mercato civico, in piazza Eroe dei Due Mondi, dai giardini di Legino, nello skate park. L'annuncio è stato fatto nell'ultimo consiglio comunale dall'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali.

La Prefettura ha dato il suo parere positivo a inizio novembre e l'affidamento della posa delle videocamere sarà fatta entro fine anno per avere le telecamere per la primavera del 2024. Sulla sicurezza in piazza Sisto era stata presentata un'interpellanza di Fratelli d'Italia, discussa nell'ultimo consiglio comunale.

Il consigliere di FdI Arecco aveva raccolto testimonianze di residenti e commercianti della piazza che lamentano fenomeni di spaccio, oltre a risse, vendita di alcolici ai minori, bivacchi e tanta sporcizia e minore passaggio con la trasformazione di via Manzoni in zona pedonale.