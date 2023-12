Albenga, il Pd risponde al consigliere Tomatis: "Ci permette di ricordare l’importante risultato raggiunto dall’amministrazione con il piano cimiteriale"

"In primo luogo vogliamo ringraziare Roberto Tomatis per le continue attenzioni e i poteri attribuitoci: oggi addirittura quello di vietare di morire, quanta potenza questo Pd. Ironie a parte il comunicato del sopracitato ci permette di ricordare a tutti gli albenganesi l’importante risultato raggiunto dall’amministrazione cittadina per quanto concerne l’approvazione di un piano cimiteriale che prevede un ampliamento in tutte le località senza andare a danneggiare i privati (cosa per nulla scontata)".

Lo afferma, attraverso una nota stampa, il Pd di Albenga rispondendo alle considerazioni del consigliere di minoranza Roberto Tomatis (FdI).

"Probabilmente l’invidia oppure la mancanza di un forno crematorio (che ricordiamo proprio il centrodestra voleva sul nostro territorio) non consentono, come sempre purtroppo, agli esponenti della minoranza ingauna di essere obiettivi - si legge ancora nella nota - Gli importanti risultati raggiunti da questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante le tante difficoltà contingenti da superare: una pandemia devastante, la sanità allo sbando grazie ad una giunta regionale completamente inappropriata al ruolo e un’opposizione comunale, quella sì, in perenne campagna elettorale. Ora però basta giocare con i cittadini, è il momento di maturare un pochino, anche solo in quello che è la base della politica: il rispetto".