Elezioni comunali 2024, i Giovani Democratici: "A differenza del centrodestra diamo il via a un percorso di ascolto del territorio"

I Giovani Democratici di Savona, componente giovanile del Partito Democratico, si preparano alla campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno nella provincia di Savona nel 2024.

"Con spirito e profondo desiderio di contribuire al bene comune, i Giovani Democratici di Savona sono pronti a mettersi al servizio della comunità e a portare avanti idee innovative per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini - dicono - In questo cruciale momento per la nostra comunità, ci impegniamo a promuovere valori fondamentali e a lavorare instancabilmente per il benessere di tutti i cittadini, dalla sostenibilità Ambientale, Educazione e sanità pubblica di Qualità e ad una Crescita Economica Equa che possa dare un futuro solido alla nostra e futura generazione".

"La partecipazione attiva dei giovani è al centro della nostra visione, i giovani sono il motore del cambiamento, e intendiamo promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei giovani cittadini nella vita politica e sociale della nostra provincia. In questi mesi, collaboreremo con la comunità per ascoltare le Loro preoccupazioni per costruire proposte concrete e delineare un programma che rispecchi le esigenze di ogni cittadino. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ma con il vostro sostegno, siamo pronti ad affrontarle con determinazione" continuano.

"A differenza del centro-destra diamo il via a un percorso di ascolto del territorio, noi non crediamo alle scelte calate dall’alto, infatti i sindaci totiani non hanno dimostrato un’autonomia di pensiero prendendo le distanze dalle tesi del presidente di regione, Giovanni Toti, per tutelare il proprio territorio, un cambio di rotta è necessario" concludono.