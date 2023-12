Frana in località La Vera, "Altare con Noi, Insieme": "Ancora nessuna soluzione per gli abitanti della zona, chiediamo al sindaco di intervenire"

"Ancora nessuna soluzione per gli abitanti residenti in località La Vera". La denuncia arriva dal gruppo di minoranza "Altare con Noi, Insieme", che aggiunge: "Da oltre due anni, le famiglie di questa zona si trovano il passaggio per andare a casa interdetto a causa di una frana" (LEGGI ARTICOLO).

"Quest'anno si prevede un inverno nevoso piuttosto intenso dal punto di vista climatico. I residenti si trovano ancora abbandonati, senza una via d'uscita, con delle preoccupazioni anche di carattere sanitario poiché con la neve diventerebbe molto complicato intervenire con i mezzi di soccorso".