Loano, la minoranza dopo il Consiglio comunale: "Imu aumentata alle categorie commerciali per sostenere i mutui di un'amministrazione senza visione"

"Il consiglio comunale di giovedì ha messo in luce tutta quella che da tempo lamentiamo: la mancanza di visione dell’amministrazione Lettieri. Applicano le mere promesse elettorali, ovviamente dove e come conviene di più, non considerando minimamente il periodo storico in cui stiamo vivendo, con tutte le difficoltà economiche e sociali annesse". Si apre con queste parole il commento di Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano, dopo l'ultima seduta del Consiglio comunale loanese.

"Poiché non si riesce ad avere finanziamenti sulle opere pubbliche, l’unico quelle delle asfaltature arrivato miracolosamente, la scelta politica di Lettieri è quello di accendere due mutui per una somma complessiva di più di 2 milioni di euro - prosegue l'esponente di minoranza - Serviranno a finanziare i tanto attesi carugetti orbi e il secondo lotto della passeggiata. A parziale recupero delle spese del mutuo, l’amministrazione ha approvato di alzare l’aliquota di competenza comunale dell’IMU per le categorie commerciali: alberghi, residence, case vacanze, banche, negozi di vedranno aumentare la tassa dal 10-al 14% in più. Non si è considerato che il post covid ha messo in crisi economicamente questo settore, le bollette non saranno più calmierate, la stagione delle presenze turistiche a Loano, grazie soprattutto alla mancanza di idee e programmi turistici, è sempre più breve e con presenze inferiori ( dati Regione Liguria). I negozi con tutta probabilità si troveranno aumentati gli affitti, con conseguenze sul commercio. Speriamo che questo non incentivi la chiusura definitiva di alcune attività".

"In tutto questo il sindaco dichiara che ha sentito le categorie e che sono d’accordo di partecipare alla realizzazione di opere tanto attese - continua la consigliere Isella - Da un sondaggio fatto così non ci sembra proprio, ma il punto è che quando abbiamo cercato di far riflettere sulle probabili ricadute negative di queste scelte, la risposta è stata 'la nostra è una scelta politica!'. Bene, ne prendiamo atto: sottolineiamo però che l’unica opera pubblica in corso, il primo lotto della passeggiata di ponente è ancora in corso, dopo 3 anni, per neanche 400 metri lineari di opera. Non è finita e si annunciano problemi anche legali".