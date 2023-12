Prima neve in Val Bormida e Valle Erro, imbiancato il Colle del Melogno

La prima neve è arrivata nel savonese. Durante la mattinata, i fiocchi hanno iniziato a cadere nell'entroterra, in particolare sul Colle del Melogno, e più in generale, nei comuni dell'Alta Val Bormida e Valle Erro.

Arpal poco fa, ha confermato l'allerta gialla nivologica sulle valli Bormida e del levante savonese, oltre che nel settore B, da Spotorno a Varazze per quanto riguarda la nostra provincia.

L'allerta sarà in vigore dalle ore 14 alle 23.59 di oggi, lunedì 4 dicembre. Ecco il bollettino completo: "Sono previste deboli nevicate a tutte le quote con interessamento delle tratte autostradali sui versanti padani di Ponente (zona D), parte Ovest dei versanti padani di Levante (zona E) e interno del centro della regione (zona B). Nell'interno delle zone AC (Ponente e Levante), la quota neve si situa intorno ai 600- 800m, in locale calo sul Levante; nell'interno di Ponente possibili accumuli localmente moderati. Sulla costa di B, quota neve intorno ai 300-500m, in locale calo a 200m con possibile nevischio in sconfinamento costiero.Nelle prime ore della notte tra oggi e domani, martedì 5 dicembre, ancora deboli residue precipitazioni nevose nell'interno delle zone BC e su E, con deboli spolverate su D, in esaurimento nel corso della mattinata. Possibili gelate anche diffuse sui versanti padani di Ponente e di Levante nelle ore più fredde, più localizzate nell’interno di B".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.