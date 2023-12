Alassio, “Viaggio intorno al corpo”: la genovese Susanna Lanati espone alla galleria Artender

Venerdì 8 dicembre alle 18, alla galleria Artender di Alassio, sarà inaugurata la mostra “Viaggio intorno al corpo” di Susanna Lanati, con il patrocinio del Comune di Alassio e la collaborazione con l’Associazione Culturale Zerovolume e Baseco s.r.l. di Villanova d’Albenga.

Le opere rimarranno esposte sino a domenica 7 gennaio, con apertura della galleria nei giorni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Ingresso libero.

La mostra presenta una selezione delle opere dell’artista, che mostrano l’evoluzione e la poliedricità del suo linguaggio artistico.

Susanna Lanati nasce a Genova. Dopo la maturità scientifica frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Carrara dove si diploma con lode nel 1988. Nel ’90 si trasferisce a Milano dove inizia a realizzare oggetti di arte e design sperimentando ed approfondendo la conoscenza di materiali industriali e naturali. Contemporaneamente lavora come illustratrice collaborando alla realizzazione di molte campagne pubblicitarie a livello nazionale.

La sua ricerca punta inizialmente ad ottenere sculture di arredo o mobili scultura che non siano prodotti in serie. Nascono così sedie, tavoli, lampade e successivamente i quadri-scultura, bassorilievi che caratterizzano la sua attuale produzione.

Nel 2003 realizza la sua prima opera pubblica, la scultura “Arco”, commissionata dal Comune di Ceriale, alta oltre due metri, in acciaio Corten e acciaio inox, posizionata del parco di via Chioso e Loro. Nel 2005 realizza la grande opera monumentale “In viaggio attraverso il millennio”, in legno e acciaio inox, alta 6.75 metri, con basamento in cemento armato rivestito in pietra naturale, posizionata nel Novarese.

L’artista ha inoltre esposto in mostre personali o collettive tra Milano e la Liguria, oltre ad una ricca produzione di pubblicazioni ed articoli su periodici e quotidiani di tiratura nazionale.