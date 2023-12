Savona, alla Ubik due incontri per parlare delle guerre in corso

A dicembre alla Libreria Ubik di Savona, un ciclo di due incontri per discutere sulle guerre in corso.

Il primo incontro, “Perché la guerra?", si terrà martedì 5 dicembre alle 18. Interverranno Piergiorgio Bianchi filosofo e scrittore, Alessio Marri giornalista e studioso mass-media, e Silvano Posillipo psicoanalista.

Sembra sia difficile per l’essere umano stare in pace con i propri simili, mai abbastanza simili per non odiarli. Cos’è che si odia dell’Altro? Perché volerlo eliminare fisicamente? Forse perché ci minaccia? Forse perché vuole impossessarsi degli elementi della nostra soddisfazione? Eppure la guerra purtroppo affascina in modo più o meno consapevole, al punto da intrappolare l’attenzione delle masse e non c’è niente di meglio di una guerra per costituire la massa artificiale. Disgusto, orrore, repulsione insieme con giustizia, ordine, necessità, e ancora immagini su immagini per immaginare l’intrasmissibile della morte.

Lunedi 11 dicembre alle 18, il secondo incontro, organizzato da La Comune e la Corrente Umanista socialista, dal titolo "A fianco del popolo palestinese e del popolo ebraico". Introducono Simona Persico e Martina Traverso.

La guerra in atto è stata scatenata dal vile assalto del 7 ottobre dei terroristi di Hamas contro la popolazione ebraica. Queste ultime vicende si inquadrano nella sistematica pluridecennale offensiva bellica e invasione delle terre di Palestina da parte delle truppe di Israele e dei suoi coloni. Con questi incontri, svolti in tante città, vogliamo offrire uno sguardo su ciò che accade in Medio Oriente dalla parte dei popoli, palestinese ed ebraico, per la libertà, la pacificazione e il bene comune, contro gli stati oppressivi, le guerre e ogni tipo di terrorismo.