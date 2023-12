Savona, fuga di gas in via Bove: evacuata temporaneamente la scuola elementare

Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna a Savona. L'allarme è stato lanciato per una fuga di gas in via Bove, nel quartiere di Legino. Come misura precauzionale, la scuola elementare "Mignone" è stata temporaneamente evacuata.

Tale decisione, presa per garantire la protezione e il benessere degli studenti, ha consentito ai tecnici del gas di intervenire tempestivamente per risolvere il guasto segnalato.

Una volta rientrata l'emergenza, i giovani alunni sono stati autorizzati a fare ritorno in classe.