Piaggio Aerospace, il consigliere Bozzano: “Dalla Regione l’appoggio per rilanciare l’azienda”

“Oggi, a conclusione del Consiglio regionale, si è svolta l’audizione sulla vertenza Piaggio Aerospace, alla quale hanno preso parte e sono state ascoltate le rappresentanze sindacali (le O.O.S.S. FIM CISL Liguria, FIOM CGIL Genova e Savona, UILM UIL Genova e Savona) degli 800 lavoratori che da troppi anni vivono nell’incertezza. L’incontro ha permesso un puntuale aggiornamento circa la gestione della nuova Struttura Commissariale, con particolare attenzione alla procedura di vendita dell’azienda. La richiesta dei lavoratori è che Regione Liguria possa farsi carico della necessità di condividere con il sindacato un’interlocuzione con il Ministero competente”. Lo afferma il consigliere Alessandro Bozzano, vicepresidente della Commissione regionale Antimafia.

“Piaggio Aerospace fino a pochi anni fa era considerata un fiore all’occhiello dell’industria italiana – continua Bozzano -, mentre oggi si trova ad affrontare un momento tra i più difficili. Dopo 5 anni di amministrazione straordinaria, si è da poco concluso il terzo bando di gara per le manifestazioni d’interesse per la procedura di acquisto della stessa. Come già ha fatto il Comune di Villanova d’Albenga, con un consiglio monotematico nel quale sono state ascoltate le rappresentanze sindacali e dal quale è scaturito un documento di massimo sostegno, anche Regione Liguria ha garantito il proprio appoggio nell’obiettivo di viaggiare verso il rilancio dell’azienda, per garantire piena continuità produttiva e occupazionale allo stabilimento”.

“Il prossimo passo sarà aprire un’interlocuzione con il Ministero e un tavolo permanente per mantenere alta l'attenzione”, conclude Bozzano.