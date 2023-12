Immacolata, dal 7 dicembre i produttori liguri al villaggio contadino di Natale a Napoli

Vivere un giorno da contadino nel pieno della città, sotto Natale? A Napoli si può, grazie al Villaggio contadino di Natale in Piazza Municipio, a partire dalle ore 9,00 di giovedì 7 dicembre fino a sabato 9 dicembre alle ore 23,00. Un’occasione preziosa, questa, per toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole. Degustare prodotti nostrani, provare i trattori, salire sulle selle degli asini e dei cavalli e addentrarsi nelle fattorie didattiche imparando a fare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto. Questo e molto altro presente per i tre giorni della manifestazione. #stocoicontadini.

Il focus sarà sui prodotti provenienti dalle varie regioni, così da potersi dedicare a un vero e proprio giro d’Italia alimentare. Anche la Liguria sarà rappresentata da alcune aziende agricole del territorio, a cui spetterà l’onore di presentare le produzioni locali. “Gli agricoltori di Campagna Amica provengono da tutta Italia - commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale -. Siamo molto contenti che anche la Liguria possa essere rappresentata in fiera attraverso alcune delle sue produzioni più iconiche. I produttori che si riuniscono qui, oltre ad avere modo di penetrare un mercato nuovo e molto interessato, soprattutto sotto il periodo natalizio, creano un’occasione perfetta per promuovere il potenziale di una regione piccola ma ricchissima di biodiversità, che si ritrova in primis sulla tavola”.

Dai buoi agli asinelli di Natale ci saranno anche tanti altri animali della fattoria Italia per salvare le stalle ed i pascoli a rischio di scomparsa, con un impatto devastante per la biodiversità, il paesaggio, l’ambiente e il lavoro. Sarà anche possibile fare la Spesa sospesa, l’iniziativa di solidarietà lanciata da Campagna Amica per donare prodotti agroalimentari 100% italiani alle famiglie bisognose.

Il villaggio #STOCOICONTADINI è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero week end tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini. Ci sarà, per l’occasione, anche un’Agrichef ligure, pronta a trasmettere la tradizione locale a chiunque desideri scoprire o approfondire le ricette della cucina ligure e promuovere un territorio e una tradizione che ai sapori della terra unisce le ricette del mare.

Nei tre giorni della manifestazione con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi dell’alimentazione, del turismo dell’ambiente, della scuola e della salute, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti.