Savona, l'8 dicembre inaugura la collettiva "Through"

Emozioni e sensazioni che vanno oltre la superficie delle opere esposte. Sarà inaugurata il prossimo 8 dicembre, nei locali della Curia diocesana a Savona (piazza Vescovado 13r), la mostra collettiva "Through" di Patrizia Bruzzone, Federica Ferraris e Serena Salino.

"Ogni fotografia, pittura e poesia, si fondono in un abbraccio creativo che esprime il concetto di "attraverso l'arte". Le opere esposte rappresentano un viaggio attraverso le sfumature dell'animo umano e delle emozioni, un'esplorazione che va oltre le forme e i colori, trasportando lo spettatore in mondi di significato e profondità.

Le fotografie raccontano storie senza parole, catturando istanti fugaci e trasformandoli in eternità visive. Ogni scatto è un momento sospeso nel tempo, una finestra aperta su paesaggi emozionali, esperienze uniche e visioni personali. Le opere pittoriche, con la loro tavolozza di colori e la maestria dei tratti, parlano un linguaggio universale che supera le barriere della comunicazione. Ogni pennellata è un'emozione che danza sulla tela, un riflesso dell'anima dell'artista e un invito a esplorare mondi interiori. La poesia, con la sua bellezza intrinseca e la potenza delle parole, completa questo quadro artistico. Versi delicati o audaci, che fluttuano come note su uno spartito, accarezzano l'anima e conducono lo spettatore in un viaggio poetico attraverso sentimenti, pensieri e visioni.

Attraverso l'arte, questa mostra invita a esplorare connessioni profonde e riflessioni intime. È un invito a immergersi nelle molteplici dimensioni dell'espressione artistica, lasciandosi trasportare. La collettiva sarà aperta al pubblico fino al 22 dicembre secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 17:30 alle 19:30, mentre il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:30.