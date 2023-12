Quando parliamo di chirurgia alle orecchie, come facciamo in questo articolo, stiamo parlando di uno dei tanti interventi di chirurgia estetica e di chirurgia plastica: di uno di quelli più importanti e di quelli più diffusi in questo ambito.

Molte persone ormai si rivolgono ad un chirurgo plastico, perché vogliono dare una svolta e eliminare un qualche inestetismo, che magari gli dà fastidio dal punto di vista emozionale e dell’autostima da molti anni.

In questo caso stiamo parlando di un intervento, che viene chiamato otoplastica, un intervento chirurgico che fa parte di questo mondo e che ha l'obiettivo di correggere delle deformità o difetti delle orecchie, migliorando le proporzioni, in modo che le stesse siano più in armonia con il viso.

Quindi quando una persona si rivolge ad uno specialista in questo settore si vede delle orecchie con delle deformità estetiche e parliamo delle famose orecchie a sventola e vorrebbe migliorare la forma e correggere altre anomalie che possono essere anche difetti congeniti o asimmetrie.

In questo modo il paziente o la paziente in questione migliorerà l'aspetto del suo viso e la proporzione delle orecchie e inevitabilmente e automaticamente aumenterà anche la fiducia che ha in sé stesso o in sé stessa, semplicemente perché migliorerà la sua auto immagine.

Tra l'altro la buona notizia per le persone che si vogliono sottoporre ad un intervento di otoplastica, è che viene considerato dagli specialisti un intervento relativamente semplice e sicuro potendo addirittura essere eseguito in anestesia locale o sedazione leggera.

Intervento che poi tecnicamente parlando riguarderà la rimozione di una porzione di pelle o cartilagine e una ristrutturazione delle orecchie per ottenere quella forma che vogliamo ottenere.

Chiaramente non ci sono dei tempi precisi rispetto alla durata dell'intervento, perché dipende dalla complessità del caso e della situazione di partenza, e comunque sono tutte cose delle quali si discute all'interno della prima visita specialistica, che comunque è sempre un momento molto utile per le due parti per confrontarsi su vari aspetti che riguardano l'intervento stesso.

Bisognerà chiedere se possiamo pagare l'intervento di otoplastica a rate

Come dicevamo alla fine della prima parte è molto importante la prima visita specialistica, semplicemente perché serve sia al chirurgo estetico per guardare la situazione delle orecchie e per prospettare al paziente o la paziente che tipo di risultati potrebbe ottenere.

Ma soprattutto la persona che vuole sottoporvisi può fare tutte le domande rispetto, per esempio, ad eventuali rischi che ci possono essere e dovrà firmare poi alla fine il consenso informato, come succede sempre prima di un intervento chirurgico.

Il chirurgo plastico dovrà avvisare il o la paziente delle precauzioni che deve prendere prima e dopo l'intervento per poter ottimizzare al massimo i risultati e potrebbe mostrare anche delle foto prima e dopo di altre persone che si sono già sottoposte a questo intervento.

Ma poi si parlerà anche della questione economica e in genere i pazienti vogliono sapere se quell'intervento si può pagare a rate oppure no.