Carenza di parcheggi in Darsena, i ristoratori offrono ai clienti il trenino "navetta" per il park di Piazza del Popolo

"Non trovi parcheggio in Darsena? Ci pensiamo noi?" Spesso i ristoratori della Darsena si sono lamentati della carenza di parcheggi in prossimità del porto con clienti che, nell'impossibilità di trovare un posto auto nelle vicinanze annullavano la prenotazione.

Il parcheggio sotto al Priamar è sempre pieno , idem per quello dell'Arsenale che pur essendo il più caro in città, alla sera difficilmente ha posti disponibili. Il sindaco Russo in un suo posto su Facebook aveva sollecitato i savonesi ad usare quello di Piazza del Polo, che ha sempre posti disponibili.

Ma per una persona che vuole cenare in darsena si tratta di farsene un bel pezzo a piedi e allora ecco la soluzione di alcuni esercenti, il trenino "navetta" dalla Darsena a piazza del Popolo, e viceversa, tutti i sabati dal 16 dicembre, dalle 19,390 alle 24.

Il servizio è fornito gratuitamente dai locali: Alalunga, Alkemist, Birrò, Bombay Palace, Delizie del Mediterraneo, Fish House, Il Leudo, Oro Frizzante, Piccola cucina Ligure, Pingusto e Ossobuco. Il trenino percorrerà il centro città con la possibilità di chi è a bordo di vedere le luminarie natalizie.