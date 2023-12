Diocesi di Albenga-Imperia, Don Edmondo Bianco nominato delegato del Movimento di Animazione Vocazionale “La Baracca”

È Don Edmondo Bianco il nuovo Delegato Vescovile per il Movimento di Animazione Vocazionale “La Baracca”: lo ha nominato il vescovo di Albenga-Imperia, Guglielmo.

Si tratta di diverse sfaccettature che raccontano in maniera significativa il cuore pulsante di questa realtà che, da quaratun’anni, esprime in maniera peculiare lo sguardo della chiesa di Albenga-Imperia alla dimensione vocazionale della vita che scaturisce dal Battesimo e all’attenzione educativa per le giovani generazioni, confermata dal Vescovo Diocesano attraverso questo dono, accolto con gioia dai giovani aderenti alla Baracca.

Il profilo umano e presbiterale di Don Edmondo, la sua conoscenza della Baracca- di cui è stato, insieme a Don Mario, tra gli iniziatori nel 1982- il suo tratto, caratterizzato da semplicità e concretezza, la sua ricca esperienza pastorale sono linfa preziosa che consente al Movimento di proseguire con continuità ed entusiasmo il suo cammino a servizio dell’annuncio del Vangelo nel nostro tempo e nella nostra terra.

Don Edmondo ha voluto condividere l’inizio di questo suo nuovo servizio con i “baraccati”, scrivendo loro il messaggio di cui viene data diffusione anche sulla pagina social del Movimento.