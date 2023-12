A Savona prendono il via i lavori del Giardino dei Giusti al Prolungamento a mare

Al via i lavori per la realizzazione del Giardino dei Giusti, nell'area verde del Prolungamento che entra nella fare operativa dopo quella di studio e proposta dei nomi da ricordare.

Grazie al progetto, promosso da Libera, Comune di Savona e Ufficio Scolastico Provinciale Savona,la nostra città entra nel network di Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), associazione che promuove la nascita di Giardini dei Giusti in tutto il mondo, pensati come luoghi che fanno memoria del Bene, luoghi in cui ricordare e onorare le donne e gli uomini che di fronte ad atrocità personali o di massa si sono assunte una responsabilità personale per difendere la dignità umana e per venire in soccorso delle vittime.

Ventisette i nomi che verranno segnalati al Giardino d ei giusti da Gino Bartali a Giorgio Perlasca, da Felicia Impastato a don Milani, che verranno ricordati a Savona, scelti da le scuole (12 istituti) e associazioni del territorio (15 soggetti). Nell’ambito del progetto è previsto un Patto di collaborazione con Anteas che, con il ruolo di capofila, si occuperà, oltre alla realizzazione del giardino a curarne la manutenzione e organizzare attività di riflessione sul tema dei Giusti, in collaborazione di associazioni aderenti al coordinamento provinciale di Libera e delle scuole di diverso ordine e grado della Provincia.

"E' un'iniziativa a cui teniamo molto – afferma l'assessore Gabriella Branca – nel quale sono stati coinvolti le scuole e numerose associazioni mentre l'architetto Ugo Destefanis si è occupato del progetto a titolo gratuito. Finalmente partiremo con i lavori per la realizzazione del giardino, con delle steli illuminate che permetteranno di rendere ben visibile l'impegno civico dei soggetti coinvolti in questo progetto che non si concluderà con la realizzazione del giardino. Ci sono associazioni che se ne occuperanno e che se ne prenderanno cura nell'ambito di patti di collaborazione con il Comune".

"Abbiamo individuato una parte dei giardini da dedicare a questa iniziativa – afferma la vice sindaco Elisa Di Padova – In una prima fase del progetto sono stati fatti degli incontri con le scuole ed associazioni per individuare i nomi da ricordare nel Giardino dei Giusti, che sarà possibile grazie al finanziamento dei Lions Club Savona Torretta e della Fondazione De Mari ".