Quiliano, il 13 dicembre l'assemblea pubblica di illustrazione della Variante al PUC di aggiornamento al piano turistico

Dopo una lunga fase di studio, analisi e confronto con gli uffici dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Liguria, la Città di Quiliano si prepara ad affrontare la nuova Variante al PUC (Piano Urbanistico Comunale) che verrà presentata, in anteprima, in occasione dell’assemblea pubblica programmata per le ore 18.00 di mercoledì 13 dicembre 2023, presso la sala consiliare (Piazza Costituzione). Parteciperanno i progettisti incaricati, il Sindaco Nicola Isetta el’Assessore all’Urbanistica Cinzia Pennestri.

“La scelta di presentare al pubblico questo nostro progetto, questa riforma urbanistica rivolta nello specifico al turismo sostenibile di entroterra - dichiarano il Sindaco e l’Assessore - deriva proprio dall’esigenza espressa dai nostri concittadini, dalle categorie produttive, dalla società civile quilianese, di conoscere questo lavoro che abbiamo iniziato ad affrontare sin dall’inizio del nostro insediamento. L’esigenza di proporre luoghi di turismo non affollati, diversi dai pacchetti precostituiti dei villaggi turistici, si è resa più evidente soprattutto dopo l’emergenza pandemica Covid 19. Ne è prova il fatto che diversi programmi tv nazionali stanno dando sempre più spazio a questa tipologia di offerta, peraltro già presente in Piemonte, Toscana, Umbria, per fare alcuni esempi”.

“Quando abbiamo iniziato a confrontarci con i nostri tecnici e, nel contempo, con gli uffici dell’assessorato all’urbanistica della Regione Liguria - proseguono Isetta e Pennestri - abbiamo subito percepito che questo era il percorso giusto da affrontare. Ne è prova il fatto che proprio nella nuova Legge regionale di Bilancio per il 2024 è stata inserita una disposizione normativa riguardante questa tipologia di offerta turistica. È evidente che, essendo di fatto il primo Comune in Liguria che aveva in mente l’obiettivo di aprire la strada in questo percorso, dovevamo comprendere quali fossero gli spazi operativi. Per questo, il parere preventivo favorevole sul piano geologico che la Regione ha rilasciato il 7 novembre scorso ha rappresentato un risultato significativo per questa amministrazione. E ora siamo pronti ad illustrare questa variante parziale al Puc alla cittadinanza e alle associazioni di categoria”.