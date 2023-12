Savona, un centro per la famiglia nei locali inutilizzati di Opere Sociali in via Sormano

La giunta ha approvato il protocollo di intesa fra il Distretto Sociale n. 7 e Opere Sociali grazie al quale per tre anni il locale al piano strada di via Sormano 24 e 26 Rosso verrà destinato a una funzione sociale con il compito specifico di intercettare i diversi bisogni delle famiglie a livello locale, fornendo risposte concrete e flessibili.

“Si tratta di un luogo che sarà totalmente dedicato alla prevenzione – spiega l'Assessore al Welfare Riccardo Viaggi – Ci pare il giusto modo di agire, soprattutto quando si parla di conflittualità familiari. In questi casi gli interventi tempestivi sono fondamentali. Il centro svolgerà attività di orientamento, consulenza oppure si occuperà di attivare percorsi nel caso in cui ci sia un bisogno più specifico”.

I Centri per le famiglie, spiega, infatti, la delibera, “si connotano per essere luoghi di facile accessibilità, gratuiti, in cui operano professionisti con specifiche competenze che offrono risposte adeguate ai diversi bisogni dell'utenza”.

Nel Centro verranno svolte attività nelle quali le famiglie sono protagoniste e promotrici di iniziative, in una logica di partecipazione attiva alla vita della comunità. Sarà un luogo dove creare reti con enti, istituzioni, volontari e cittadini per costruire progetti e programmi rivolti al vivere quotidiano delle famiglie e adatto ad attività ludico -ricreative perché le famiglie possano trascorrere del tempo insieme per creare occasioni di scambio.