"Tributo Nomadi" ad Altare: il 15 dicembre la band Liberamente ricorda Marco Pesce

La band Liberamente Nomadi in concerto ad Altare. L'appuntamento è fissato per il prossimo 15 dicembre, alle ore 21, sul palco del teatro Roma. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La serata è stata organizzata per ricordare Marco Pesce, storico bassista della band e cofondatore del gruppo, scomparso nell'agosto del 2022 proprio ad Altare, paese dove abitava e oggi riposa.

La band Liberamente Nomadi ha ottenuto l'autorizzazione ufficiale dai Nomadi per utilizzare il loro marchio, essendo riconosciuta come un tributo ufficiale al celebre gruppo. La formazione è nata circa 10 anni fa e può vantare numerosi concerti in tutta Italia, regalando emozioni e rivivendo i grandi successi dei Nomadi sul palco.

Nell'agosto 2022, la band è stata onorata di essere invitata a esibirsi a Novellara, la città natale dei Nomadi, in occasione delle celebrazioni del 60º anniversario di attività della storica band.

Composta da talentuosi musicisti come Francesco Zino alla voce e al flauto, Gianni Camoirano alla chitarra, Gigi Barone al basso, Luca Felice al pianoforte, Claudio Diapede alle tastiere e Daniele Crisafulli alla batteria, Liberamente Nomadi ha conquistato il pubblico con la loro maestria e passione per la musica dei Nomadi.