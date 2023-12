Asl 2 Savonese, sei nuove strutture certificate di qualità, ora sono 47: "Le persone la nostra risorsa principale"

Prosegue il percorso di miglioramento dei servizi a disposizione di Asl 2 Savonese. Dopo un processo complesso durato un anno e cinque giorni di “audit” (esame) della ditta certificatrice esterna Bureau Veritas, è terminata con successo la maratona di attestazione delle nuove strutture aziendali il cui operato è stato riconosciuto secondo i criteri e requisiti previsti dalla norma di qualità ISO 9001 2015.

Bureau Veritas Quality Italia (BVQI), multinazionale di certificazione, classificazione, ispezione, testing e consulenza, ha consegnato stamani (12 dicembre, ndr) la certificazione di conformità a sei strutture dell’azienda sanitaria savonese, che si aggiungono alle 41 certificate nel 2022.

Insieme alla Breast Unit, di cui è stata certificata l‘efficienza organizzativa dell’intero percorso che dalla fase diagnostica passa a quella terapeutica per proseguire ancora con quella assistenziale post-terapia, il riconoscimento è andato ai Distretti dell’Albenganese e del Finalese, all’Attività Riabilitativa del Levante, alla struttura Demenze e alla Gestione Liste di Attesa.

L’attività di audit svolta ha previsto anche la riconferma di 15 strutture già certificate negli anni precedenti.

“Un ringraziamento particolare - precisa il dottor Elio Garbarino, direttore della S.C. Qualità, Accreditamento e Rischio clinico - va a tutto il personale coinvolto in questo lungo percorso, che ha previsto momenti di formazione e di analisi dei processi specifici dei diversi settori, il tutto naturalmente in affiancamento all’attività quotidiana dei diversi servizi”.

“La ISO 9001 è lo standard di riferimento internazionale per la gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione e ha lo scopo primario di dimostrare il perseguimento della soddisfazione del proprio cliente/utente in merito ai prodotti e servizi forniti, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali. Questa certificazione permette di assicurare ai propri clienti il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei propri servizi, la consegna dei certificati rappresenta anche il momento per ridefinire il percorso per la prossima verifica secondo quanto previsto dal metodo di gestione del ciclo di Deming: plan-do-check-act, per il controllo e il miglioramento continuo dei processi” commenta ancora il dottor Garbarino.

“La Qualità nei processi sanitari è la chiave - afferma Andrea Filippi, Certification Service Line Manager di Bureau Veritas Italia -. La necessità di ottimizzare le risorse, umane ed economiche, operando in contesti con elevato stress, rende indispensabile gestire i processi secondo criteri di efficienza, con una costante attenzione al monitoraggio delle prestazioni”.

“In questo ambito - prosegue Filippi - lo standard ISO 9001:2015 con i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità offre la cornice ideale per supportare l’organizzazione nel perseguimento dei suoi obiettivi, in primis la soddisfazione delle esigenze dei pazienti. Siamo particolarmente orgogliosi di accompagnare per il secondo anno consecutivo il percorso di Qualità della ASL di Savona, attingendo alla consolidata esperienza degli auditor Bureau Veritas nel settore Sanità, contribuendo con i nostri audit al miglioramento continuo dei processi interni”.

“Le persone sono la risorsa principale della nostra organizzazione. Il nostro approccio per processi è costruito affinché il risultato di uno sia l’avvio per quello successivo, perciò il principio di eccellenza deve permearne tutte le fasi, affinché i nostri utenti possano beneficiare di servizi sempre più efficienti” commentano dalla Direzione Generale.

“In quest’ottica, il coinvolgimento del personale Asl2, che voglio ringraziare per l’impegno, è stato ancora una volta fondamentale nel processo che ha portato alla certificazione” concludono.