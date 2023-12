Pediatria, solo 20 tra infermieri e oss accettano di passare alle dipendenze del Gaslini

Con la creazione del Gaslini diffuso, dal primo luglio dello scorso anno, le pediatrie distribuite nei vari ospedali della regione sono passate sotto la gestione del Gaslini. Con la creazione del Gaslini “diffuso” per i medici sé già avvenuto il passaggio sotto l'istituto genovese.

Gli infermieri invece, fino a fine anno sono in “comando” dalle pediatrie al Gaslini. Non un trasferimento fisico ma un cambio di datore di lavoro che però molti dei dipendenti che hanno rifiutato il passaggio temono potrebbe diventare un giorno una richiesta di trasferimento a Genova.

Per il passaggio effettivo al Gaslini era stato chiesto all'Asl2 un monitoraggio sulle volontà del personale delle pediatrie. Dalla verifica dell'azienda sanitaria è emerso che 20 tra infermieri, infermieri pediatrici e oss hanno accettato il passaggio al Gaslini , mentre altri 26 lo hanno rifiutato ed hanno espresso la volontà di rimanere dipendenti dell'azienda sanitaria.

Per questi ultimi l'Asl deciderà quindi le assegnazioni in base alle esigenze assistenziali e nel rispetto dell'accordo sindacale firmato il 20 novembre scorso, mentre per i reparti sotto alla gestione del Gaslini si tratterà di fare fronte alle carenze dovute al personale che ha deciso di restare in Asl2.