Operaio deceduto a Borghetto, dal Pd Savona: “Ennesimo episodio di una strage silenziosa”

“Ieri, in un Comune - Borghetto Santo Spirito - che purtroppo aveva già avuto notorietà nazionale negli anni '60 con la tragedia del condominio Albatros, si è registrata l'ennesima morte sul lavoro, ancora una volta in un cantiere edile. Un nuovo episodio di una strage silenziosa, che vede morire in Italia in media quasi 100 lavoratori al mese. Siamo vicini al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi della vittima, ma il cordoglio non basta. Il lavoro, sul quale è fondata la nostra Repubblica, non può costituire un pericolo mortale. Servono provvedimenti efficaci per garantire nella sostanza, e non solo sulla carta, la sicurezza del lavoro”.

Lo affermano in una nota i membri della Federazione provinciale del Pd di Savona.