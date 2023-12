Savona, nuove video-guide inclusive per il Complesso museale della Cattedrale

Collegandosi al sito web 1536.it da qualsiasi dispositivo connesso alla rete è possibile vedere e ascoltare gratuitamente le nuove trentasei videoguide in italiano, inglese, francese, spagnolo del Complesso Museale della Cattedrale di Savona: la Cattedrale Nostra Signora Assunta, la Cappella Sistina, il coro ligneo, il Museo del Tesoro, il Chiostro Francescano e gli Appartamenti di Papa Pio VII. Il sistema è accessibile anche da ipovedenti e ipoudenti grazie ai sottotitoli ed è stato realizzato dalla web agency Kamiko in collaborazione con Cristina Gamberini dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e Gregorio Delfino del RotarAct di Savona e con la preziosa consulenza di Federico Melloni, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Savona.

Le innovative videoguide sono state fortemente volute dal rettore della Cattedrale don Piero Giacosa e finanziate dall’Ente Cattedrale e dal RotarAct mediante un bando nazionale Rotary. Il sistema consente di essere accompagnati durante la visita o compierne una virtuale. Un servizio utile a chi vorrà approfondire la storia del complesso museale. “Abbiamo scelto di chiamare il sito 1536.it come l’anno dell’apparizione della Madonna a Savona, semplice da ricordare e digitare e da sempre nel cuore dei savonesi”, spiega Gamberini.

“Questo sistema di guide è semplice, comodo e veloce da usare - dichiara Arnaldo Dallaglio, titolare di Kamiko - Essendo un sito web non bisogna installare niente e funziona su smartphone, tablet o computer di qualsiasi marca e tipo. Basta digitare 1536.it su qualsiasi browser o inquadrare il QR-Code e ovunque e in qualsiasi momento potrete vedere e ascoltare le videoguide. Una volta nel sito scegliete la lingua e cliccando sull’immagine relativa si aprirà la videoguida con voce narrante, filmato, sottotitoli e musica di sottofondo”.

“L’aspetto tecnico fondamentale è l’altissima compressione ottenuta grazie a moderne tecnologie, mantenendo una buona qualità delle videoguide ma riducendo a pochi megabyte la dimensione dei singoli file - aggiunge - Ringrazio coloro che hanno donato le loro voci per questo progetto, che ha nell’inclusione la sua motivazione più forte: la giornalista Emanuela Fratoni per la lingua Italiana, Anna Ingrid Firmiano per inglese e francese e Patricia Mercedes Gutiérrez Medina per lo spagnolo”.

Per informazioni e visite al Complesso Museale della Cattedrale è possibile contattare il numero di telefono 3270281083, scrivere un’e-mail a visitasistina@diocesisavona.it o visitare il sito web cattedralesavona.it.