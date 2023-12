Spettacolo in cielo: stelle cadenti, solstizio d’inverno, bacio cosmico e Luna Fredda

Il mese di dicembre regala spettacolo. Sarà un finale di anno con gli effetti speciali. Gli appassionati astrofili o i semplici curiosi avranno davanti una conclusione del 2023 strepitoso.

Fino a domenica 17 dicembre il cielo sarà rigato dello sciame meteorico delle Geminidi. Sperando nel bel tempo, potremo esprimere parecchi desideri, dato che si potranno contare fino a 120 meteore all’ora. Da domenica 17 a martedì 26 dicembre sarà attivo, invece, lo sciame meteorico delle Ursidi e si potranno vedere fino a 10 meteore all’ora. Il picco è previsto intorno a sabato 23 dicembre.

Altro evento astronomico importante è il solstizio d’inverno, la notte più lunga dell’anno, che quest’anno non cadrà come spesso succede il 21 del mese, bensì il 22 dicembre alle 03:27. Ci saranno soltanto 8 ore e 46 minuti di luce solare. Dopo il solstizio le giornate inizieranno ad allungarsi e le notti si accorceranno sempre più fino all’equinozio di primavera e al solstizio d’estate.

Venerdì 22 dicembre è tempo di congiunzioni astrali. Giove incontra la Luna alle 14:20 per un romantico bacio, che si potrà osservare anche ad occhio nudo.

Occhi all’insù, infine, il 27 dicembre per l’ultima Luna piena dell’anno. Che venga chiamata “Luna fredda” non stupisce molto, visto il periodo. Il nome deriva dalla tradizione dei nativi americani Mohawk, che erano soliti definire la Luna piena di dicembre l’inizio effettivo dell’inverno. Luna delle Lunghe Notti, invece, è una definizione dei Mohicani che riconoscevano nel mese di dicembre il periodo con le notti più lunghe in assoluto.

I nativi americani attribuivano nomi particolari al plenilunio, soprattutto se arrivava in concomitanza con altri eventi naturali o se rappresentava simbolicamente un passaggio rituale importante. Uno dei soprannomi della Luna Fredda di dicembre, ad esempio, è Luna dello Sgombero per via del suo potere in grado di allontanare tutte le energie negative. Un altro nome è Luna della Brina Lucente, perché durante la notte la brina s’illumina più a lungo del previsto.

La Luna piena di dicembre, brillando in una delle notti più lunghe dell’anno, ci sembrerà che rimanga in cielo più a lungo e sarà ancora più magica.