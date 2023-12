Albissola Marina, scontro auto-moto: una persona ferita, traffico bloccato

Scontro auto-moto nel pomeriggio odierno ad Albissola Marina: una persona è rimasta ferita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 e immediatamente si sono recati sul posto, in corso Baldovino Bigliati, poco dopo la zona dei Pesci Vivi, i militi della Croce Verde di Albisola, i sanitari del 118 e i carabinieri per le rilevazioni del caso.

La persona ferita è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni.

Un altro sinistro stradale si sarebbe verificato a Savona intorno alle 15.00 in largo De Meo in Lungomare Matteotti allo svincolo per raggiungere l'ospedale San Paolo.

Anche in quel caso un'auto e una moto si sarebbero scontrate. Sul posto erano giunte l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina. Il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 50 anni è stato trasportato in codice giallo al nosocomio savonese.