Giustenice, coltiva marijuana in giardino: 47enne arrestato dai carabinieri

In casa aveva una vera e propria piantagione di cannabis, con tanto di serra, ma nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 13 dicembre, non poteva sapere che le 22 piante che aveva accuratamente coltivato, sarebbero state di lì a poco, sequestrate dai carabinieri, insieme al resto del materiale che abitualmente utilizzava per l’attività illecita.

Il blitz delle forze dell'ordine è avvenuto a Giustenice, dove nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della stazione di Pietra Ligure hanno arrestato, in flagranza di reato, un 47enne già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni l’uomo era nel mirino dei carabinieri, che da tempo monitoravano un appartamento di un condominio di Giustenice da dove proveniva un odore acre ed intenso. Dopo aver effettuato specifici servizi di osservazione e pedinamento nei pressi dell’abitazione del 47enne, sospettando che l’uomo monitorato potesse detenere droga in casa, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento, trovando nove piante di marijuana, dieci grammi di hashish e 150 grammi di "erba", pronti per la vendita, nonché vari sacchetti per il sottovuoto, vasi e bilancino. Nel giardino inoltre, è stata rinvenuta una serra artigianale con tredici piante di marijuana e fertilizzanti utilizzati per stimolare il ciclo vegetativo delle piante di cannabis coltivate.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti in sequestro, mentre il 47enne è stato arrestato. Dopo le procedure legali di rito, su disposizione delle autorità giudiziarie, l'uomo è stato ristretto presso la propria abitazione in attesa del processo. Il giudice ha imposto come misura cautelare l'obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria.