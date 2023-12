Savona, investimenti pedonali in via alla Rocca, preoccupazione dei residenti: "Faremo una statistica sull'incidentalità"

L'ultimo investimento pedonale dello scorso 11 dicembre avvenuto alla Rocca di Legino proprio davanti alla società e che ha visto coinvolto un anziano trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, ha sollevato ancora una volta nel quartiere il problema sicurezza.

In più di un'occasione i residenti si sono lamentati dell'alta velocità delle auto in via La Rocca nel tratto dalla chiesa dei Due Leoni fino alla rotatoria dove sono presenti ben tre attraversamenti pedonali. Tra le persone anziane che raggiungono la società, agli studenti che si dirigono verso il Ferraris Pancaldo e chi porta il proprio cane nell'area canina dei giardini.

Un cittadino ha infatti mandato una lettera al comando della polizia locale, presente a due passi in via Romagnoli, lamentando la situazione.

Il posizionamento di dossi sarebbe escluso visto il passaggio degli autobus, però non è da escludere come avvenuto alla Villetta in via Amendola il posizionamento del limite dei 30 km/h.

"Ne stiamo parlando con l'assessore Pasquali, faremo una statistica sull'incidentalità e poi faremo delle valutazioni poi con gli uffici" ha detto il comandante della polizia locale Igor Aloi.

"Stiamo valutando insieme alla polizia locale degli accorgimenti tecnici" ha continuato l'assessore alla sicurezza Barbara Pasquali.