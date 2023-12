"Biciclette sulla Luna", il 18 dicembre esce il primo album del cairese Marco Francia

Dopo i singoli "Dalla stessa Parte" e "It’s Fantasque", il prossimo 18 dicembre esce "Biciclette sulla Luna", il primo album del cantautore ligure Marco Francia. Sarà pubblicato in versione cd, download e in streaming su Spotify e tutte le maggiori piattaforme musicali.

Marco Francia, nato a Cairo Montenotte il 29 luglio 1966, ha coltivato fin da giovane una profonda passione per la musica e la composizione. Il suo percorso artistico è stato caratterizzato dalla partecipazione in vari gruppi musicali della Val Bormida, mettendosi in luce come cantante. Il suo sogno di diventare un autore per altri artisti è sempre stato il motore della sua creatività.

Tra le sue influenze musicali, emergono nomi illustri come i Beatles, ai quali Francia dedica una conoscenza approfondita, artisti quali Elton John, Billy Joel e importanti esponenti del cantautorato italiano degli anni '70 e '80 come Dalla, De Gregori, Ron e Baglioni. Tra gli artisti contemporanei, si ispira a nomi come I Pinguini Tattici Nucleari, Nicolò Fabi, Daniele Silvestri, Samuele Bersani, Marco Mengoni e i Coma Cose, tracciando un percorso eclettico e ricco di suggestioni.

La sua carriera artistica lo ha visto come membro di diverse formazioni musicali, tra cui spiccano Ephin, R&Rblues e Definitivo. Partecipazioni significative hanno caratterizzato il suo percorso, come il coinvolgimento nel progetto "Cantautori savonesi" tra il 1990 e il 1993 e le collaborazioni come autore di canzoni originali con la compagnia teatrale "La voce del marino" di Garessio nel 2008 e nel 2010.

Attualmente, Francia fa parte della Animal house band e ha ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama musicale, tra cui la finale al Premio Panseri nel 2018, la finale al Premio nazionale Città di Quiliano nel 2021 e la vittoria del premio Riccardo Mannerini per il miglior testo, sempre nel contesto del Premio nazionale Città di Quiliano nel 2021. Dal 2020 collabora con il cantautore e autore genovese Emanuele Dabbono. Nel 2023 ha aperto i suoi concerti allo Chapeau di Savona e alla Claque di Genova.

"Biciclette sulla Luna" rappresenta un viaggio musicale attraverso l'entroterra ligure, narrando il mutamento di questo luogo nel corso del tempo. Le canzoni di Francia raccontano storie legate a luoghi, immagini, gesti, ricordi ed emozioni della vita quotidiana, offrendo uno sguardo intimo sul mondo del cantautore e sulle persone che hanno incrociato il suo cammino.

L'album vanta collaborazioni di alto livello, coinvolgendo talenti come Emanuele Dabbono, cantautore e autore di canzoni come "Il Conforto", "Incanto" e "Valore Assoluto", grandi successi di Tiziano Ferro, Vincenza Casati, cantautrice e collaboratrice di Giusy Ferreri, Stadio, Raf, Tozzi, nonché musicisti e produttori del calibro di Alessandro Orefice, Alberto Bellavia, Roberto Fiello Rebuffello e Igor Baldi, collaboratori storici di Marco Francia in studio e sul palco.

Sul fronte dei video musicali, "Dalla stessa parte" e "Fantasque", singoli già presenti nell'album, sono disponibili su YouTube. La vera novità è rappresentata dal video di "Bianca", per il quale l'intera comunità di Cairo Montenotte è invitata a partecipare alle riprese nelle vie principali del centro, curate dal regista Alessandro “Beta” Beltrame, già premiato al Film Festival Internazionale di Palena per il video di "Dalla stessa Parte".