Attualità |

Rigassificatore, avviso pubblico di Snam: modificato parzialmente il progetto

Riguardano le ottimizzazioni di tracciato dei metanodotti, il collegamento dall'impianto Pde alla Rete Nazionale Gasdotti e lo spostamento dell'impianto trappola finale in località Chinelli a Cairo

Snam ha pubblicato un avviso pubblico sulle parziali modifiche del progetto legato al posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a circa 4 km da Vado Ligure e la rete di trasporto del gas nei territori di Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte. Le modifiche sarebbero inerenti alle ottimizzazioni di tracciato dei metanodotti “Allacciamento FSRU Alto Tirreno (tratto a terra)", il "Collegamento dall’impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti – 1° tronco” e il “Collegamento dall’impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti – 2° tronco” oltre allo spostamento dell’impianto trappola finale in località Chinelli a Cairo Montenotte e il relativo progetto di mitigazione ambientale in accoglimento dei contributi dei comuni e dei cittadini interessati. L’elenco integrativo si concentra sullle indicazioni dei fogli e delle nuove particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all’esproprio (VPE), dalle aree da occupare temporaneamente relativamente alle ottimizzazioni di progetto e delle particelle non più interessate. "Da una prima visione dei fogli mappali indicati non si evincono sostanziali modifiche sul territorio del comune di Quiliano sul posizionamento degli impianti e dei tracciati delle tubazioni già precedentemente indicati" dice il sindaco Nicola Isetta.

Luciano Parodi

